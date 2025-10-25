Jannik Sinner: “Contento delle mie prestazioni, con De Minaur sarà un match duro e fisico”

Continua il percorso netto di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Vienna 2025. L’altoatesino ha ieri ottenuto il pass per la semifinale sconfiggendo il kazako Alexander Bublik con un doppio 6-4. Prestazione come sempre brillante quella dell’ex numero 2 del mondo che, in terra austriaca, non ha ancora perso nemmeno un set. Ora Sinner sfiderà Alex De Minaur per un posto in finale.

L’ultimo confronto tra i due, disputato a Pechino quest’anno, porta la firma dell’italiano dopo una partita tutt’altro che facile. Come riportato da puntodebreak.com, dopo la vittoria con Bublik, l’azzurro, campione di Vienna nel 2023, ha dichiarato: “Qualsiasi cosa dica il punteggio, è stata una partita molto difficile fin dall’inizio. Affrontare Sacha nei quarti di finale di un torneo ATP 500 sarà sempre una sfida, quindi sono molto contento del risultato ottenuto. Ho cercato di restituire quante più palline possibile con il suo servizio, ho sentito che stava servendo molto bene. Ho avuto le prime opportunità nel primo set ma non le ho sfruttate, anche se ho cercato di rimanere solido mentalmente. Ne sono orgoglioso, felice di essere di nuovo in semifinale nel circuito. Conosco bene Alexander, so quanto pericoloso possa essere, per questo ho cercato di rimanere il più solido possibile durante l’intero incontro”.

C’è stato spazio anche per qualche parola a rete tra Sinner ed il kazako: “Beh, gli ho semplicemente fatto i complimenti per la grande stagione che ha fatto, sicuramente la migliore della sua carriera. Mi ha risposto confermando, dicendo che era vero, ma che avrebbe potuto fare ancora meglio se non ci fossimo sfidati così spesso tra di noi. Alla fine ci conosciamo bene, anche al di fuori dei campi e dei tornei. Posso solo augurargli il meglio per il futuro, credo che abbia recentemente cambiato molto la sua mentalità, sta lavorando molto più di prima, da qui i risultati così buoni e la sua evoluzione”.

Sull’impegno in semifinale con De Minaur: “Sono molto contento della mia prestazione, cercheremo di andare avanti nel torneo, di continuare a spingere ogni giorno. Il prossimo incontro sarà di nuovo molto difficile, forse ancora di più, poiché Alex sta giocando un tennis eccellente da tempo. Ci siamo confrontati qualche settimana fa a Pechino ed è stato un duello molto combattuto, poteva accadere qualsiasi cosa, quindi mi aspetto che questo sia di nuovo un incontro molto duro e fisico. Vedremo cosa ci riserva il futuro”.