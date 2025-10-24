CalcioSport in tv
Italia-Giappone oggi, amichevole calcio femminile 2025: orario, canale tv, programma, streaming
Comincia un nuovo cammino. Oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 18:15 si gioca presso la cornice dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como Italia-Giappone, partita amichevole di calcio femminile che darà il via al nuovo cammino delle azzurre, proiettate verso le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027.
Dopo l’ottimo Campionato Europeo, le ragazze di Andrea Soncin sono chiamate ad un ulteriore scattoin avanti. Non a caso in questo ciclo di incontri amichevoli, che proseguirà la prossima settimana con il Brasile e si estenderà anche nei prossimi mesi, le nostre portacolori si misureranno con avversarie extra europee: un modo intelligente per poter confrontarsi con un calcio diverso.
Nella fattispecie, la compagine del Sol Levante è nota per la sua grande propensione nel palleggio, fattore che metterà a dura prova Manuela Giugliano e Co, le quali dovranno cercare di imporsi con aggressività evitando di lasciare troppa manovra d’azione alle nipponiche. Non importerà il risultato, ma la prestazione. Come sempre accade in questi casi.
La sfida amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Giappone andrà in scena oggi, venerdì 24 ottobre (ore 18.15) a Como. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
ITALIA-GIAPPONE CALCIO FEMMINILE
Venerdì 24 ottobre
Ore 18.15 Italia vs Giappone a Como – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD
Diretta streaming: RaiPlay
Diretta testuale: OA Sport