Calcio femminile, Soncin prima delle amichevoli della Nazionale: “Avversarie forti, sarà importante fare esperienza”

Si apre un nuovo ciclo. A tre mesi dalla fine degli importanti Campionati Europei, la Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a vivere un altro, entusiasmante, percorso, che culminerà con le qualificazioni dei Campionati Mondiali 2027, in scena in Brasile. Sarà questo uno dei focus delle azzurre, pronte ad affrontare nei prossimi giorni due amichevoli casalinghe in cui sfideranno prima il Giappone, match in programma venerdì 24 ottobre in quel di Como, oltre che proprio il Brasile, la cui disputa è pianificata per martedì 28 alle 18:15 a Parma.

E’ evidente che l’obiettivo della compagine tricolore sia quello di compiere un ulteriore step dopo il bel passo in avanti fatto all’Europeo. La scelta di affrontare due squadre non facenti parte del Vecchio Continente intende infatti proiettare le nostre ragazze verso una nuova dimensione, come confermato nella giornata odierna dal CT Andrea Soncin, intervenuto nella conferenza stampa di inizio raduno:

“È bellissimo essere di nuovo qui ed è un piacere ritrovare le ragazze dopo tanto tempo – ha detto Soncin – Le lacrime e i sorrisi di questa estate ci fanno ricordare momenti di gioia indescrivibile, ma dobbiamo voltare pagina e pensare esclusivamente a crescere e a ottenere risultati sempre migliori. Grazie al grande lavoro delle ragazze; abbiamo ricevuto tantissimi inviti per queste amichevoli, soprattutto da selezioni che ci precedono nel Ranking. Nei prossimi giorni affronteremo avversarie fortissime e che conosciamo poco, e questo ci permetterà di fare tanta esperienza. Sono sicuro che ci sarà tanta gente a seguirci sia a Como che a Parma, dove i tifosi e le tantissime bambine presenti sugli spalti potranno continuare ad alimentare la passione sbocciata questa estate”.

L’allenatore ha inoltre commentato l’approdo di Sara Gama, ex Capitana ed oggi capo delegazione della Nazionale: “Ci tengo a ringraziare Chiara Marchitelli per quello che ha fatto nell’ultimo anno e mezzo, è stata perfetta. Sara la ritroveremo in una nuova veste e ritengo che possa essere decisiva nel favorire il percorso che stiamo portando avanti. Il passaggio dal campo alla scrivania richiede tempo, ma da parte sua c’è massima disponibilità e grande competenza: gli ingredienti perché possa aiutare il movimento a crescere ci sono tutti”.

Non sarà presente invece la Vice Viviana Schiavi, impegnata con l’Under 17 in Marocco: “Viviana ci manca, è un tassello molto importante del nostro staff. Stiamo seguendo il torneo e sono contento che stia facendo questa esperienza, che potrà sicuramente tornare utile anche a noi. Stanno facendo un grandissimo lavoro, come dimostrato dalla bella vittoria all’esordio. Ci sentiamo regolarmente e spero rimanga in Marocco il più a lungo possibile”.