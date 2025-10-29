Passione, competenza e tanta sabbia! ️

Oggi a Beach Zone, con Simona Bastiani ed Enrico Spada, parliamo di beach volley insieme a Thomas Casali, tecnico e dirigente tra i più attivi nel panorama italiano.

Allenatore della coppia Nicol Bertozzi – Bianca Mazzotti, quinta classificata alle Finali del Campionato Italiano Assoluto di Bellaria 2025, Casali è anche tra i promotori dell’AIBVC – Associazione Italiana Beach Volley Club.

In questa intervista esclusiva racconta la crescita dell’associazione, i risultati raggiunti in pochi anni e i nuovi obiettivi in vista della stagione invernale a squadre.

Uno sguardo anche alle prospettive del beach volley italiano nel panorama internazionale, con l’attenzione rivolta al prossimo Mondiale di Adelaide, in Australia .

➡️ Scopri la visione di uno dei protagonisti del movimento, tra progetti, ambizioni e tanta passione per la sabbia!

