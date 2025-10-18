Infortunio serio per Holger Rune? Portato via a braccia, si teme un lungo stop: il video

Holger Rune si è infortunato durante la semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma: il danese aveva vinto il primo set per 6-4 contro il francese Ugo Humbert e si trovava in parità per 2-2 (40-40) nella seconda frazione, ma nel corso del quinto gioco, dopo aver colpito la palla con un diritto in salto, ha accusato un fastidio alla gamba sinistra e si è piegato. Il tennista danese, che era visibilmente fasciato al quadricipite di quell’arto, si è diretto zoppicando verso la propria panchina.

Il dolore era lancinante, il 22enne si è toccato la caviglia ripetutamente e si è seduto in panchina con l’asciugamano sul volto. Holger Rune ha steso la propria gamba e ha incominciato a piangere, poi si è rialzato: saltellando sulla propria gamba destra e con un braccio avvolto attorno al collo di chi lo affiancava, si è diretto verso gli spogliatoi ricevendo l’accorato applauso del pubblico presenti sugli spalti nell’impianto della capitale svedese.

Ritiro inevitabile per colui che da lunedì 20 ottobre sarà il nuovo numero 10 del mondo. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un serio infortunio al tendine d’Achille, che naturalmente comporterebbe un luogo periodo di stop e il rischio di compromettere parte della prossima stagione. Un vero peccato per uno degli interpreti più talentuosi del circuito, anche se i suoi risultati sono stati spesso altalenanti.

Per la cronaca, Humbert ha beneficiato del ritiro di Rune e si è qualificato alla finale: domani (domenica 19 ottobre) tornerà in campo per affrontare il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e il canadese Denis Shapovalov.

VIDEO INFORTUNIO HOLGER RUNE