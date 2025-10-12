Puppo convinto: “Paolini può vincere uno Slam. Se Sinner è gracilino, allora Rune è uno sfigato?”

Dario Puppo si è soffermato su Jasmine Paolini nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Paolini ha scacciato un tabù niente male (battendo Swiatek, n.d.r.), una vittoriosa prestigiosa. La migliore stagione dei 1000 di Sinner, quella del 2024, è finita con 28 vittorie, Paolini l’avrebbe raggiunto vincendo il torneo. Sta dimostrando di essere una delle giocatrici fisicamente più preparate“.

Il telecronista di Eurosport si è fatto una domanda riguardo alla tennista italiana, in piena lotta per qualificarsi alle WTA Finals per la seconda volta consecutiva, e ha provato a darsi una risposta: “Paolini è pronta per vincere uno Slam? Penso che la vittoria contro Swiatek sia un clic. Anche Sinner aveva perso sei volte di fila contro Medvedev, ma è solo un discorso numerico“.

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo del ritiro di Jannik Sinner dal Masters 1000 di Shanghai: “Se sento dire che Sinner è gracilino, allora di Rune bisognerebbe chiedersi se è uno sfigato, perché si è ritirato tre volte in stagione“.

Fa sempre discutere lo stato di forma di Novak Djokovic e l’esperto di tennis ha fatto anche un parallelismo con Federer a fine carriera: “Federer per un punto non ha battuto Djokovic nel 2019 in finale di Wimbledon dopo aver battuto Nadal, sono curioso di cosa farà dopo il tennis, ma non ce lo togliamo dalle p***e”.