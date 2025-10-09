GTWC Europe, gran finale a Barcellona con gli ultimi titoli in palio

Ultimo weekend in pista per quanto riguarda il GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025 a Barcellona. La più importante serie GT continentale elegge in Spagna i propri campioni assoluti in occasione della quinta e decisiva tappa dell’Endurance Cup.

Tre vetture si contendono la corona PRO: la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team Mann-Filter di Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli, la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello e la BMW M4 GT3 EVO n. 32 Team WRT di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts.

La 3h del Nurburgring ha permesso alla Mercedes di allungare sui rivali. I vincitori della 3h di Monza vantano infatti 72 punti contro i 67p della Porsche ed i 55 della BMW, in palio restano in totale 26 punti (1 per la pole + 25 massimo per la singola gara).

Purtroppo non saranno in contesa per il titolo la Ferrari n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril, out in Germania nell’ultimo round disputato per un problema tecnico. Niente da fare neanche per la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 63 GRT che a luglio ha trionfato nella leggendaria 24h di Spa con Jordan Pepper/Luca Engstler/Mirko Bortolotti.

Oltre 50 auto sono attese in pista nell’impianto catalano in cui storicamente non è semplice superare. Come accaduto al Nurburgring invece non ci sarà la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT che in Belgio in occasione della 24h di Spa ha accolto anche Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ che ha vinto quest’anno in Sprint Cup a Misano Adriatico con Raffaele Marciello potrebbe essere determinante per la conquista del titolo assoluto di WRT nel GTWC Europe, la classifica combinata che prende i considerazione i risultati Endurance e Sprint.

La struttura di Vincent Vosse, al top in Sprint Cup con Kelvin van der Linde/Charles Weerts, ha infatti un piccolo margine da gestire nei confronti di Winward Racing (Mercedes n. 48), entrambe le unità possono fare affidamento in Spagna su una singola vettura tra i PRO.

Domenica potrebbe arrivare il titolo Endurance insieme a quello assoluto nella classe Gold del GTWC Europe per Verstappen Racing.com. La formazione del quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen controlla virtualmente la scena Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham, l’equipaggio dell’Aston Martin n. 33 ha sfiorato il successo già a fine agosto al Nurburgring.

Domenica le qualifiche e la gara, entrambe in diretta sul canale YouTube ‘GT World’.