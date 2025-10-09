Gran Piemonte 2025, Lorenzo Milesi: “Da luglio sto andando forte. Felice di essere uno dei migliori giovani”

Lorenzo Milesi è stato sicuramente protagonista al Gran Piemonte 2025. Il ciclista italiano della Movistar è entrato in un tentativo di fuga che ha visto presenti anche il compagno di squadra Einer Rubio e lo svizzero Marc Hirschi, giunto poi secondo al traguardo dietro al messicano Isaac Del Toro, che ha confermato il pronostico della vigilia, trionfando ancora una volta in questi ultimi due mesi davvero eccezionali.

Nell’intervista al termine della corsa, il corridore azzurro ha parlato del suo momento di forma: “La condizione c’è già da metà anno ed è da luglio che sto andando abbastanza bene”.

Sull’azione insieme a Rubio: “Ho visto che nella fuga c’era anche Einer e sono entrato anche io. Almeno eravamo in due e avrei potuto farlo riposare un po’. Purtroppo ho visto che aveva bucato, ma al secondo passaggio sulla salita non ne avevo più e non ho praticamente più visto la gara”.

Sulle sue qualità e sul rappresentare il futuro del ciclismo italiano: “Mi fa piacere sapere di essere uno dei giovani italiani più promettenti. Bisogna continuare così”.

Dichiarazioni da Tina Ruggeri di InBici