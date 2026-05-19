Incredibile Lorenzo Milesi: dimentica il gilet refrigerante e lo indossa durante la cronometro!

Clamoroso inconveniente per Lorenzo Milesi nella cronometro del Giro d’Italia 2026. Il corridore della Movistar ha gareggiato per i 42 km della decima tappa indossando un gilet refrigerante. Sicuramente il lombardo è stato condizionato durante la sua prova, ma è comunque riuscito a terminare in Top-10 al nono posto con un ritardo di due minuti e quaranta secondi dal vincitore Filippo Ganna.

Sicuramente una prestazione importante quella di Milesi, che si è trovato a gareggiare decisamente più pesante e quindi con una maggior difficoltà in una cronometro lunga 42 chilometri e totalmente pianeggiante. Un podio lontano 40 secondi per Milesi, probabilmente persi proprio a causa di questo inconveniente.

Al termine della tappa Milesi ha parlato a bicisportsocialclub, dove ha spiegato proprio cosa è successo: “L’ho tenuto fino all’ultimo perchè avevo caldo, ma al momento della partenza non mi ero accorto che l’avevo ancora addosso e non ho avuto il tempo di toglierlo. Ho tenuto gli stessi watt che dovevo, ma sicuramente il tempo ne ha risentito, avrei potuto sicuramente fare meglio. Si sbaglia e si impara”

Milesi ha dimostrato finora in questo Giro di stare bene e di avere anche una buona condizione: “Vedremo già dalla tappa di domani cosa si potrà fare e come reagiscono le gambe”.