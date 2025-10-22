Golf, Il PGA Tour torna in Utah. Noren pronto a confermarsi. Presenti anche Manassero e Molinari

Altra settimana, altro torneo sul PGA Tour. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, infatti, il circuito golfistico americano si sposta in Utah, più precisamente ad Ivins, per il Bank of Utah Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup Falls. La seconda edizione dell’evento (la prima venne vinta l’anno scorso da Matt MacCarty), vedrà la partecipazione di un discreto numero di giocatori piazzati intorno alla 51esima posizione.

I favoriti della settimana sono sicuramente l’australiano Jason Day, accoppiato da domani con Sahith Theegala e Steven Fisk, il francese Victor Perez, lo svedese Alex Noren, in partenza con Max Homa e Kurt Kitayama, e Nick Dunlap. Il campione in carica partirà, invece, con Billy Horschel e Maverick McNEaly, entrambi molto pericolosi ma quest’anno leggermente calati come rendimento.

In Utah saranno presenti anche i due golfisti italiani che sono stabilmente sul tour maggiore da tutta la stagione. Francesco Molinari scenderà in campo per il 13esimo evento personale quest’anno con all’attivo 7 tagli mancati e un miglior piazzamento che risale al Valero Texas Open di aprile quando si classificò T40. Matteo Manassero, invece, sarà alla sua 17esima presenza nel 2025 con all’attivo una top 10, all’RBC Canadian Open, 3 top 25 totali e 9 tagli passati. Il veronese sarà in partenza con il giapponese Kaito Onishi e lo statunitense Mason Andersen.

Dopo la sortita nello Utah, il PGA Tour volerà in Messico per il World Wide Technology Championship, terzultimo evento prima della conclusione definitiva della Fall Season. Dopodichè verranno assegnate le carte per l’anno prossimo e le esenzioni che spetteranno in base alla classifica dei giocatori.