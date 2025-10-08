Golf, Il PGA atterra in Giappone. Matsuyama favorito al Baycurrent Classic

Tappa fuori dall’America per quanto riguarda il PGA Tour questa settimana. Il maggiore circuito golfistico del mondo si sposta, infatti, in Giappone, più precisamente a Yokohama, per il Baycurrent Classic, torneo che vale 8 milioni di dollari e 500 punti FedExCup Fall. A difendere il titolo sarà il colombiano Nico Echavarria, 31enne passato professionista nel 2017. Qui, l’anno scorso, si impose su Justin Thomas e Max Greyserman di un colpo.

Tuttavia, questa settimana a giocarsi il titolo ci saranno anche lo svedese Alex Noren, molto in forma e vincitore a Wentworth a metà settembre, Billy Horschel e Max Homa, non particolarmente pericolosi nel 2025 ma sicuramente tra i migliori colpitori di palla del field, Xander Schauffele e Wyndham Clark, il coreano Sunjae Im appaiato con il nipponico Keita Nakajima (di solito gioca sul Dp World Tour ma ha ottenuto l’esenzione nel torneo casalingo), il danese Rasmus Hojgaard (3° la scorsa settimana), l’idolo di casa Hideki Matsuyama e i due oceanici Min Woo Lee e Adam Scott.

Da prestare attenzione anche a Collin Morikawa, qui vincitore due anni fa, a Sahith Theegala e a Tom Kim. Assenti, invece, gli italiani. Matteo Manassero e Francesco Molinari hanno deciso di non partecipare alla sortita nipponica e li ritroveremo, molto probabilmente, in campo la prossima settimana per il Bank of Utah Championship.

Al termine dell’anno solare manca ormai poco. E così, anche le occasioni per fare punti si stanno lentamente esaurendo. Dopo l’appuntamento in Utah ci sarà spazio solamente per 4 tornei: il World Wide Technology Championship, il Bermuda Championship, l’RSM Classic e l’Hero World Challenge.