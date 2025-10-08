Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: torna Asia D’Amato, Perotti per stupire, grandi assenze

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 26 ottobre. Ricordiamo che la rassegna iridata in anno post-olimpico non prevede la gara a squadre ed è dunque rivolta esclusivamente alle individualiste, ogni Nazione può schierare un massimo di quattro atlete e soltanto tre possono salire su un determinato attrezzo.

Come annunciato in occasione dei Campionati Italiani Assoluti disputati a Quartu Sant’Elena una decina di giorni fa, il tecnico bresciano ha deciso di non chiamare in causa Alice D’Amato e Manila Esposito: la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave e la due volte Campionessa d’Europa all-around (nonché bronzo a cinque cerchi sui 10 cm) non sarebbero state al top della forma per onorare al meglio l’evento più importante di questa annata agonistica.

In terra asiatica tornerà in scena Asia D’Amato: la fuoriclasse genovese calcherà un palcoscenico internazionale dopo l’infortunio accusato lo scorso anno agli Europei di Rimini e sarà protagonista ai Mondiali ad addirittura quattro anni di distanza dall’ultima volta. La 22enne saltò le edizioni del 2022 e del 2023 a causa di un problema fisico, nel suo palmares figurano il bronzo iridato con la squadra a Stoccarda nel 2019 (quanto le Fate divennero davvero grandi) e l’argento al volteggio in quel di Kitakyushu nel 2021.

Le altre tre convocate saranno tutte al debutto in un Mondiale: Giulia Perotti si è laureata Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale e ha tutti i mezzi per sorprendere ad appena 16 anni, tra l’altro dopo aver conquistato la medaglia d’oro con la squadra agli Europei; Emma Fioravanti ha spento le sedici candeline un paio di giorni fa e punterà a brillare dopo le soddisfazioni raccolte in campo continentale durante la primavera; grande occasione per la classe 2007 Chiara Barzasi.

Già definita anche la distribuzione degli attrezzi: all-around per D’Amato e Perotti, corpo libero e volteggio per Fioravanti, trave e parallele asimmetriche per Barzasi. In pedana non ci sarà dunque nessuna dalle azzurre capace di conquistare l’argento nel team-event dei Giochi: già detto di Alice D’Amato ed Esposito, Angela Andreoli ed Elisa Iorio sono in ripresa dalle rispettive operazioni e Giorgia Villa non ha mai gareggiato dopo l’avventura nella capitale francese. Assente anche Sofia Tonelli per problemi fisici dopo il bronzo alla trave agli Europei. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per i Mondiali 2025 di ginnastica artistica.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Chiara Barzasi

Asia D’Amato

Emma Fioravanti

Giulia Perotti