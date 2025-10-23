Altri video
Benvenuti al primo FOCUS sullo sci nautico con Thomas Degasperi – un viaggio nei numeri, nelle emozioni e nelle strategie di uno dei più grandi atleti italiani di sempre.
Cosa scoprirai in questa intervista:
come è nata la passione, da Caldonazzo all’Olimpo mondiale
la conquista dell’11° titolo europeo nel 2024 (Bordeaux) e l’evoluzione negli ultimi anni
la vittoria al San Gervasio Pro Am 2025 con performance da 1 @ 10,25 m
il podio al Moomba Masters 2025 nello slalom e le sfide affrontate sulla scena internazionale
come la boxe è diventata uno strumento per affinare riflessi e mentalità
il ritorno al Team Nautique nel 2024, tra valori affettivi e progettualità sportive
la tua visione per il mondiale in Italia 2025 a Recetto e i progetti per la scuola di Caldonazzo
Se vuoi capire cosa serve, dentro e fuori dall’acqua, per restare al top per decenni, questo video è per te.
Metti like, iscriviti, attiva la campanella e lascia la tua domanda nei commenti: potresti sentirla nella prossima intervista.
#ThomasDegasperi #SciNautico #FOCUS #ProSkier #SportItalia #TitoloEuropeo #SanGervasioProAm #LeggendaSportiva
Conduce Alice Liverani