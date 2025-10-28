Da lanciatrice d’élite con record italiani a icona del movimento paralimpico: Assunta Legnante racconta la sua storia fatta di vittorie, difficoltà e rinascite.

Ci parlerà del record indoor di 19,20 m (Genova), del suo percorso nei lanci da atleta “normodotata”, dell’aggravarsi del glaucoma e della decisione di reinventarsi nel mondo paralimpico — dove ha ottenuto oro, record e riscatti personali.

Scopriremo i meccanismi tecnici dietro il gesto del peso, i momenti in cui ha dovuto ricostruirsi, e il valore che dà al riconoscimento — come atleta e come persona.

Parole chiave: Assunta Legnante, atletica paralimpica, getto del peso, record italiano, glaucoma, inclusione, riconoscimento sportivo, resilienza.

Nel video:

* Il racconto della sua carriera “prima” e “dopo” la visione

* Come ha superato la transizione e vinto nuovi titoli

* Il suo messaggio a chi deve ricominciare

conduce Alice Liverani