Vieni dietro le prese con Giovanni Placci, uno degli scalatori italiani più promettenti del 2024-2025: campione italiano Lead, ripetitore di vie 9a, finalista mondiale nella Lead a Seul e protagonista nelle Coppe del Mondo. ‍♂️ In questa intervista esclusiva parlano tecnica, falesia, competizione e sogni: come si supera la fatica, come si gestisce lo stress delle finali; cosa vuol dire arrivare in cima a una via estrema o stare sul podio italiano; e quali sfide restano da affrontare. Parole chiave: Giovanni Placci, arrampicata sportiva, Lead, 9a, Coppa Italia, Mondiali 2025, falesia, scalata, atleta italiano. Nel video: * il racconto della via “Tre Mou Polacche” 9a con Stefano Ghisolfi MountainBlog * la finale Lead ai Mondiali 2025, piazzamento ottavo per Placci OA Sport * il titolo italiano Lead 2024 a Bergamo il Piccolo * gli allenamenti, la testa, i sogni che non mollano. #GiovanniPlacci #ArrampicataSportiva #Lead #9a #Mondiali2025 #ArrampicataItalia #Falesia #Competizione #AthleteStory conduce Alice Liverani