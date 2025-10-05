F1, Russell domina il GP di Singapore davanti a Verstappen. Ferrari anonima, McLaren vince il titolo costruttori

George Russell ha vinto con autorità il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha completato un weekend perfetto sul circuito cittadino di Marina Bay, trionfando dalla pole position e conquistando il secondo successo dell’anno (il quinto in carriera) dopo Montreal.

Russell ha costruito il 90% della sua vittoria odierna in partenza, sfruttando alla grande il lato pulito della griglia e difendendo la prima posizione da un Max Verstappen che aveva provato la carta aggressiva della gomma soft. L’olandese della Red Bull ha poi gestito la seconda piazza per tutta la gara, resistendo al forcing delle McLaren e tenendo accesa una piccola speranza di rimanere in corsa per il titolo.

Podio completato dall’inglese Lando Norris, che ha rimediato parzialmente alla brutta qualifica di ieri superando al via sia la Mercedes di Kimi Antonelli (poi 5°) che soprattutto la MCL39 del compagno di squadra Oscar Piastri con una manovra particolarmente aggressiva. L’australiano, quarto al traguardo, resta comunque leader della generale con un margine di 22 punti su Norris e 63 su Verstappen quando mancano sei gare e tre Sprint alla fine. Con questo risultato, McLaren festeggia la certezza aritmetica del decimo titolo mondiale costruttori nella sua storia (il secondo di fila).

Domenica in linea con le aspettative per la Ferrari, che ha confermato il suo ruolo di quarta forza in campo archiviando un sesto posto con Charles Leclerc ed un settimo con Lewis Hamilton. Entrano in zona punti anche Fernando Alonso con l’Aston Martin, Oliver Bearman con la Haas e Carlos Sainz (da 18° a 10°) con la Williams.

CLASSIFICA GP SINGAPORE 2025 F1

1 George Russell Mercedes Leader 1

2 Max Verstappen Red Bull Racing +5.430 1

3 Lando Norris McLaren +6.066 1

4 Oscar Piastri McLaren +8.146 1

5 Kimi Antonelli Mercedes +33.681 1

6 Charles Leclerc Ferrari +45.996 1

7 Lewis Hamilton Ferrari +80.251 2

8 Fernando Alonso Aston Martin +80.667 1

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +93.527 1

10 Carlos Sainz Williams 1 L 1

11Isack Hadjar Racing Bulls1 L 1

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 L 1

13 Lance Stroll Aston Martin 1 L 1

14 Alexander Albon Williams 1 L 1

15 Liam Lawson Racing Bulls 1 L 1

16 Franco Colapinto Alpine 1 L 1

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L 1

18 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

19 Pierre Gasly Alpine 1 L 2

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L 2