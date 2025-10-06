F1, promossi e bocciati GP Singapore. Russell impeccabile, Norris e Piastri scarabocchiano

Il Gran Premio di Singapore di F1 disputatosi domenica 5 ottobre non si è rivelato particolarmente emozionante, tuttavia ha silenziosamente emesso i propri verdetti. Chi sono i promossi e i bocciati della gara di Marina Bay?

PROMOSSI

RUSSELL George (Mercedes) – Semplicemente perfetto, ha saputo sfruttare al 100% il potenziale della sua Freccia d’Argento. Ha sorpreso tutti realizzando la pole position, ha contenuto Verstappen in partenza e da lì ha gestito la propria leadership per 62 giri. Si direbbe maturato. Il pilota che talvolta si squagliava sotto pressione sembrerebbe essere diventato un solido e freddo agonista, capace di centrare il bersaglio grosso quando ne ha l’opportunità.

VERSTAPPEN Max (Red Bull) – Ancora una volta non vince a Singapore, ma il suo secondo posto è un risultato notevole per due motivi. Innanzitutto perché batte entrambe le McLaren per la terza gara di fila. Inoltre, perché ha dovuto fare i conti con un problema al cambio che ne ha inevitabilmente limitato le prestazioni, rischiando peraltro di mandarlo a muro. Fare più di così era impossibile. Difficilmente si confermerà campione, ma è l’ennesima dimostrazione di come sia sempre il migliore.

SAINZ Carlos (Williams) – Entra in zona punti partendo dal fondo della griglia e, a Singapore, in una gara senza safety car è un conseguimento di rilievo. Quanto accaduto a Marina Bay farà meno scalpore del podio di Baku, però è una conferma di come lo spagnolo abbia trovato finalmente modo di incidere anche con la Williams. Ci ha messo parecchio, ma il 2025 può permettergli di togliersi qualche soddisfazione, incrociando poi le dita in ottica 2026.

BOCCIATI

FERRARI – Alla vigilia, il GP di Singapore era considerato un jolly da giocare e un’opportunità per lasciare un segno in questo 2025 privo di mordente. Invece, l’appuntamento nella città stato asiatica si è sviluppato nell’anonimato totale, senza neppure un guizzo. Una tappa interlocutoria, che però vede la Scuderia di Maranello perdere parecchio terreno dalla Mercedes nell’ottica del secondo posto nel Mondiale Costruttori. Un brutto weekend, l’ennesimo di un anno insipido.

NORRIS Lando (McLaren) – Il terzo posto gli sta stretto, ma non convince né in qualifica, né in gara. Anzi, al via rischia di fare il patatrac tirando una staccata esagerata. Alfine, si è salvato in qualche modo tirando una ruotata al compagno di squadra e cavandosela con un alettone ammaccato. Sale sul podio, però da’ ancora una volta la sensazione di essere privo del quid necessario per fare davvero la differenza quando più conta. Deve trovarlo in fretta se vuole essere il Campione del Mondo 2025, l’ipotesi è ancora viva e 6 GP arricchiti da 3 Sprint mettono sul piatto una marea di punti.

PIASTRI Oscar (McLaren) – Alla fine può tirare un sospiro di sollievo, perché cede solo 3 punti a Norris e 6 a Verstappen. Tuttavia, quello di Singapore non è un fine settimana da ricordare, soprattutto perché paga nuovamente dazio nei confronti dei due inseguitori in classifica generale. Il suo vantaggio non è esiguo, ma dopo la vittoria in Olanda ha sempre raccolto meno dei rivali nella rincorsa al titolo. La pausa prima di Austin è provvidenziale per riordinare le idee e ritrovare la sua miglior versione.