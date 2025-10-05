Dove e quando la prossima gara di F1? GP USA 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno prosegue, almeno per il momento, con una cadenza bisettimanale. La dinamica è destinata a cambiare tra poco, a cominciare dal Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà nel weekend del 17-19 ottobre e segnerà l’ideale “inizio della fase finale” della lunga stagione 2025.

Si correrà ad Austin, che dal 2012 è diventato palcoscenico dell’appuntamento Stars&Stripes. O meglio, di quello “nazionale”, perché ormai di gare negli Usa ce ne sono tre. Cionondimeno, il GP texano è quello intitolato all’intera Land of the Free and Home of the Brave, non a una singola città, come accade nel caso di Miami e di Las Vegas.

Al Circuit of the Americas assisteremo alla quarta Sprint della stagione, dopo quelle disputatesi a Shanghai, Miami e Spa-Francorchamps. Ci sarà dunque una sola sessione di prove per definire gli assetti. In tal senso, le simulazioni effettuate dai vari team assumeranno un peso specifico maggiore rispetto alle abitudini. Detto questo, come seguire la corsa statunitense in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio degli Stati Uniti.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Austin. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento texano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Usa, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP USA 2025

VENERDÌ 17 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19:30-20:30, Prove libere

Ore 23:30-00:15, Qualifica Sprint

SABATO 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19:00, Sprint

Ore 23:00, Qualifiche

DOMENICA 19 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21:00, GARA