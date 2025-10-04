F1, Oscar Piastri: “Non avevo in tasca i quattro decimi per la pole, è un buon weekend finora”

Qualifica agrodolce a Marina Bay per Oscar Piastri, che partirà in terza posizione al via del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha rimediato un distacco di quasi quattro decimi dalla pole position di George Russell (Mercedes) finendo anche alle spalle della Red Bull di Max Verstappen.

Il leader del campionato può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, avendo vinto il confronto diretto con il compagno di squadra Lando Norris (5° in griglia dietro alla Mercedes di Kimi Antonelli) nella sfida fratricida per il titolo iridato che coinvolge in primis proprio i due piloti del team di Woking quando mancano sette gare e tre Sprint alla fine.

“Ovviamente avrei preferito essere più davanti, ma non penso che avessimo in tasca quei quattro decimi che ci separano dalla pole. In generale sono abbastanza contento del 3° posto, è stato un buon weekend finora. Abbiamo costruito il passo in modo pulito ed è stata una sessione pulita, quindi è andata bene per noi“, dichiara il 24enne di Melbourne dopo la qualifica.