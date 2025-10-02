F1, Giovinazzi meglio di Verstappen a Singapore! L’incredibile dato specchio del cattivo rapporto tra l’olandese e Marina Bay

C’è un dato curioso legato al Gran Premio di Singapore che riguarda Max Verstappen e… Antonio Giovinazzi. A Marina Bay, il fuoriclasse olandese ha percorso meno giri in testa rispetto al pilota italiano! A notarlo è stato qualche appassionato, evidentemente dalla mente brillante e… singolare. Pubblicata sulla piattaforma Reddit, questa statistica unica merita di essere approfondita.

Giovinazzi completò 4 tornate al comando del GP di Singapore 2019. In quella gara, l’allora pilota dell’Alfa Romeo rimase a lungo in ottava posizione. Poi, ritardando al massimo la sosta ai box, si ritrovò addirittura al primo posto. Non durò a lungo. Dopodiché, fu costretto a cambiare le gomme e l’attesa safety car uscì pochi minuti dopo. Alfine, l’abruzzese conseguì comunque 1 punto, giungendo decimo.

Verstappen, nonostante abbia corso per la prima volta a Marina Bay nel 2015 e abbia centrato una marea di successi in ogni dove, nella città-stato asiatica è rimasto in testa solamente per 3 giri nel 2018. Fine della storia! Ça va sans dire, il ventottenne neerlandese non ha mai vinto su questo tracciato, giungendo al massimo secondo (nel 2018, appunto, e nel 2024, quando tuttavia restò sempre alle spalle del battistrada).

Il dato, fine a sé stesso e a tutti gli effetti estemporaneo, diventa tuttavia interessante se non ci si ferma a esso, ma lo si utilizza come chiave di lettura dell’imminente fine settimana. Super Max, a Singapore, non ha mai battuto chiodo. Neppure nelle stagioni in cui godeva di una supremazia pressoché totale, il 2022 e il 2023.

Nel primo caso patì un clamoroso errore della Red Bull al sabato (fu richiamato ai box per evitare la squalifica, dovuta all’assenza della benzina necessaria per superare le verifiche della Fia). Partì solo ottavo e arrivò settimo. Dodici mesi dopo, incappò nel peggior weekend di un’annata dominata in lungo e in largo, classificandosi quinto.

Ebbene, dopo Monza e Baku, Verstappen è diventato lo spauracchio della McLaren. C’è chi ipotizza possa addirittura provare a riaprire il Mondiale piloti. Si è già spiegato perché e percome questa ipotesi sia, invero, alquanto improbabile. Cionondimeno, se la ‘Bestia Nera’ chiamata Singapore dovesse essere domata, allora a Woking lo spettro di Super Max assumerebbe consistenza.

Questo scenario, del tutto ipotetico, si concretizzerà? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Nel frattempo, o Verstappen passa sul traguardo per primo in almeno due giri, oppure per un altro anno Antonio Giovinazzi potrà dire di essere meglio di lui, almeno in una nicchia statistica!