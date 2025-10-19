F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo concluso bene il week end ad Austin, l’obiettivo è il secondo posto tra i costruttori”

Dopo un periodo molto negativo, la Ferrari è tornata sul podio in questo Mondiale 2025 di F1. Ad Austin, in Texas, un grande Charles Leclerc ha colto il terzo posto in una gara in cui ha cercato fin dall’inizio di attaccare, duellando per la piazza d’onore con la McLaren di Lando Norris e cedendo al britannico solo nelle ultime tornate.

Una bella prestazione per il monegasco, nella domenica in cui l’olandese Max Verstappen ha rafforzato ulteriormente la propria candidatura a rivale numero uno dei due alfieri di Woking (Lando Norris e Oscar Piastri) per il titolo iridato. A Maranello, un sorriso ci può essere, ma ora la parola d’ordine è continuità. Ad analizzare quanto è accaduto è stato il Team Principal, Frederic Vasseur.

“Siamo riusciti a fare un bel recupero dopo aver cominciato male il weekend. L’aspetto determinante è stato quello di ottimizzare il rendimento delle gomme. Abbiamo cercato con la nostra strategia di essere primi con Charles, ma è riuscita al 50% dal momento che è uscito da curva-1 in seconda posizione“, ha dichiarato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.

“Se Leclerc fosse riuscito a prendere la vetta, probabilmente avremmo avuto un vantaggio nell’imporre la nostra strategia al resto della concorrenza, in considerazione anche del degrado delle mescole. Comunque, è andata bene così e sono contento per il pilota, che ha corso molto bene“, ha aggiunto Vasseur.

Focalizzandosi sul pilota monegasco, il Team Principal della Rossa ha sottolineato: “Disputare gare di questo tipo dà morale ed aumenta l’autostima. È quindi un bene per Leclerc e per la Ferrari“. E l’obiettivo è dare continuità: “Dobbiamo mantenere la calma e puntare al secondo posto dei costruttori. Sarà necessario lavorare come abbiamo fatto qui da sabato“, ha concluso.