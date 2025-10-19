F1, Oscar Piastri: “Oggi non avevo il ritmo ideale. La corsa al titolo? Il team non farà scelte”

Oscar Piastri non ha molti motivi per sorridere al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, infatti, il pilota australiano non è andato oltre la quinta posizione nella gara domenicale, dopo aver chiuso in curva 1 la Sprint Race. Il suo vantaggio in classifica generale si riduce a 14 lunghezze su Lando Norris ed a 40 su Max Verstappen.

La vittoria è andata all’olandese davanti a Lando Norris a 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta proprio per Oscar Piastri a 29.6 mentre in sesta troviamo George Russell a 33.4. Chiude al settimo posto Yuki Tsunoda a 52.7, ottavo Nico Hulkenberg a 57.2, quindi nono Oliver Bearman a 1:04 mentre completa la top10 Fernando Alonso a 1:10.

Al termine della gara sulla pista texana il nativo di Melbourne ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il ritmo di oggi avrebbe potuto rimediare ad una qualifica complicata ma non ho avuto nemmeno quello”.

Sulla lotta per il titolo l’australiano ha le idee chiare: “Non penso che il team, vista la rimonta di Verstappen, possa scegliere su un pilota solo. Siamo tutti ancora molto vicini ed entrambi avremo le nostre chance per vincere il titolo. Penso sia prematuro fare ragionamenti simili”.