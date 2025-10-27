F1, Antonio Fuoco: “Raccolti tanti dati da confrontare al simulatore”

Antonio Fuoco ha espresso la propria opinione a pochi giorni dal debutto in F1 durante le prove libere del GP di Città del Messico. Il calabrese, regolarmente impegnato nel FIA World Endurance Championship al volante della 499P n. 50, è stato il primo italiano dopo oltre dieci anni a guidare una Ferrari in un weekend del Mondiale.

Il calabrese ha affermato ai media presenti al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari 2025, tra cui OA Sport. “Sono grato a Ferrari per l’opportunità e per l’incredibile esperiernza, il mio obiettivo non era assolutamente fare il giro veloce. Il mio target era quello di raccogliere più dati al fine di confrontarli con il simulatore, il programma è stato rispettato alla perfezione. Mi sono goduto al massimo la FP1 anche se è normale che da pilota vorresti fare sempre il migliore crono”.

Fuoco è uno dei piloti che lavora al simulatore al supporto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Oltre a lui anche Davide Rigon, veterano di Ferrari impegnato principalmente nel FIA WEC in LMGT3 con la 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse.

Antonio Fuoco sarà fondamentale insieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina per Ferrari in Bahrain nell’epilogo del FIA WEC. La 499P n. 50, insieme alla gemella n. 51 di Antonio Giovinazzi/James Calado/Alessandro Pier Guidi, potrebbe regalare il primo titolo costruttore nella classe regina del Mondiale Endurance.