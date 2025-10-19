F1, Andrea Kimi Antonelli: “Oggi potevo fare meglio. In gara bisognerà fare attenzione al vento”

Andrea Kimi Antonelli chiude con un settimo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota del team Mercedes non ha messo in mostra la sua versione migliore, mancando soprattutto nelle fasi cruciali della Q3, non risultando mai della partita per le posizioni che contavano.

La pole position è stata conquistata da Max Verstappen che ha chiuso con il tempo di 1:32.510 e 291 millesimi su Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 316 millesimi, quinta per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 mentre è sesto Oscar Piastri (McLaren) a 574 davanti proprio ad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che si è fermato a 604.

Al termine del sabato sul tracciato del COTA il rookie bolognese ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa post-qualifiche: “Speravo in una posizione leggermente migliore rispetto alla settima che ho ottenuto. Non siamo riusciti a massimizzare nessuno dei due giri della Q3 e siamo finiti più indietro di quello che avrei potuto fare. La quinta posizione era sicuramente possibile se fossimo riusciti a mettere insieme tutto”.

Nonostante tutto il pilota della Mercedes prova a mantenere alta la fiducia in vista di domani: “Detto questo, non vedo l’ora che arrivi domani. Il vento ruoterà rispetto ad oggi e questo probabilmente influenzerà il bilanciamento. Mentre cercavamo di ottimizzare la vettura per le qualifiche, ci siamo assicurati di non farlo a scapito della vettura per la gara. Il nostro passo nella Sprint Race sembrava buono, quindi speriamo di poterlo sfruttare domani e guadagnare qualche posizione”.