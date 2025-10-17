Equitazione: Cathrine Laudrup-Dufour vince il Grand Prix di dressage a Herning

Cathrine Laudrup-Dufour è profeta in patria. La forte amazzone danese non sbaglia un colpo sul campo gara di Herning, dove si è aperta la stagione della FEI Dressage World Cup 2025-2026, riguardante la Western Europea League.

L’atleta classe 1992 (che ha fatto parte della squadra della Danimarca, argento a Parigi 2024), in sella al suo Mount St John Freestyle, ha fatto segnare una ripresa da 81.935% dominando il Grand Prix nettamente. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza infatti, si sono sistemati gli svedesi Maria von Essen (su Invoice) e Patrik Kittel (con Touchdown) mettendo insieme i rispettivi score di 73.348% e 73.283%.

In un pomeriggio che non ha visto binomi italiani al via, erano complessivamente 16 i concorrenti che si sono contesi la vittoria del contest e i piazzamenti sul podio.

Il programma di questa tappa prosegue domani, dalle ore 12.00, quando si tornerà in scena sempre nel dressage passando dal Grand Prix alla prova di Freestyle per poi stilare la prima classifica generale della stagione 2025-2026 della FEI Dressage World Cup.