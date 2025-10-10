Equitazione: Cannes Stars super nella Global Champions League di Roma. Paris a podio con Pezzoli e Grimaldi

Il fine settimana dedicato alla Global Champions League e al Global Champions Tour 2025, nella cornice del Circo Massimo a Roma, inizia col botto. Sul tracciato capitolino si è infatti tenuta la gara a squadre, che ha visto le Cannes Stars imporsi.

La formazione francese, tutta al femminile e composta nello specifico da Sophie Inners (Iron Dames Combella) e Katrin Eckermann (Iron Dames Dialou Blue PS e Chao Lee), è riuscita a vincere facendo segnare un tempo complessivo di 151.17 impreziosito dal fatto di essere arrivate al traguardo senza errori.

Alle loro spalle, al secondo e al terzo posto, i Doha Falcons, con 155.27 e 4 penalità, e soprattutto quei Paris Panthers che presentavano una line up tutta italiana, con Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufour e Hadewyn Van’T Ravennest) e Guido Grimaldi (Gentleman), capaci di completare la loro performance con 159.21 e 6 penalità.

Nella classifica generale della Global Champions League 2025, questo successo fa balzare in testa proprio le Cannes Stars – in coabitazione con i Valkenswaard United, oggi al 6° posto – con 277 punti, mentre gli Shanghai Swans si installano in terza piazza a 246.

Domenica, altro giro e altre emozioni. Sarà la volta del Global Champions Tour, la gara individuale che vedrà impegnati i migliori binomi al mondo. Grande attesa per quelli italiani, fra cui Emanuele Camilli, Giacomo Casadei e Giulia Martinengo Marquet.