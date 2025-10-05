EquitazioneSalto
Equitazione, Italia ottava nella finale di League of Nations di salto ostacoli
L’Italia si classifica ottava nella finale di League of Nations 2025 di salto ostacoli: a Barcellona, in Spagna, gli azzurri riescono a tenere alle spalle soltanto la Spagna padrona di casa, ammessa di diritto in quanto Paese organizzatore, mentre gli azzurri risultano ultimi tra le otto Nazioni qualificate dopo le quattro tappe stagionali.
Il quartetto italiano, composto da Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli (in campo soltanto nel primo round), Emanuele Camilli su Chacareno PS e Piergiorgio Bucci su Hantano, accumula 8 penalità nella prima tornata ed altre 23 nella seconda, chiudendo a quota 31.
La vittoria va alla Gran Bretagna, che beffa al jump-off l’Irlanda per appena 0.23 secondi (percorsi netti, rispettivamente in 38.19 e 38.42), dopo che entrambe le formazioni avevano chiuso la gara con 16 penalità complessive (8+8).
Gradino più basso del podio per la Germania, terza con 21 penalità, mentre si classifica quarto il Belgio con 22. Quinta piazza per gli Stati Uniti, con 24 ed un crono di 206.87 nella seconda tornata, mentre i Paesi Bassi sono sesti con 24 ed un tempo di 208.99. Francia settima con 29, Italia ottava con 31 e Spagna nona con 32.