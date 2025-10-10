Equitazione: Gran Bretagna davanti a tutti nel completo di Boekelo dopo il dressage

Prosegue a Boekelo l’ultima tappa della Nations Cup 2025 di completo. Sul campo di gara olandese, che ieri ha visto misurarsi soltanto i binomi iscritti a titolo individuale, oggi è stato finalmente il turno di amazzoni e cavalieri delle squadre impegnate in Olanda confrontarsi nel dressage.

A dettare legge, seppur di poco, è momentaneamente la Gran Bretagna: 87.1 penalità per il team che ha come bandiera l’Union Jack. La compagine formata da Laura Collett (Count Onyx – 26.9 penalità), Caroline Harris (Cooley Mosstown – 30.0 penalità), Yasmin Ingham (Gypsie du Loir – 30.2 penalità) e Tom Jackson (United 36 – 31.3 penalità, per il momento scartato) precede i “cugini” irlandesi, secondi a 87.7, e la Nuova Zelanda, terza a 88.9 penalità complessive.

Quarto il Belgio con 91.2, quinte Francia e Germania in compagnia a 94.1, una buona notizia per i teutonici che si giocano la vittoria assoluta della Nations Cup proprio contro i transalpini dovendo difendere 40 punti di vantaggio.

Infine al settimo posto l’Australia, con 99.7, e ancor più attardati i Paesi Bassi padroni di casa con 109.5 penalità.

Laura Collett, giova ricordare il suo straordinario palmares olimpico fatto di due ori a squadre (Tokyo 2021 e Parigi 2024) e un bronzo individuale (Parigi 2024), con il suo 26.9 comanda peraltro anche la classifica individuale issandosi, almeno per ora, davanti alla neozelandese Jesse Campbell (27.1) e all’irlandese Padraig McCarthy (27.4).

Domani grande attesa per la prova che potrà rimescolare le carte, in attesa del salto ostacoli domenicale, quella del cross country, che fra percorsi positivi o eliminazioni, è sempre o quasi l’ago della bilancia della performance complessiva di una squadra.