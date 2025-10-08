Equitazione: a Roma arrivano Global Champions League e Global Champions Tour

Il mondo equestre del salto ostacoli é pronto a fare tappa a Roma: dal 10 al 12 ottobre sarà tempo infatti del 14esimo appuntamento stagionale della Global Champions League e Global Champions Tour, il circuito più importante al mondo per la specialità.

Dopo il weekend di pausa riservato alla Finals di Barcellona della League of Nations, i binomi formati da cavalli e amazzoni o cavalieri tornano quindi in gara per uno degli appuntamenti a squadre e individuali più iconici del pianeta.

Sui tracciati del Circo Massimo, a differenza di quanto accade con Villa Borghese a fine maggio in occasione del Piazza di Siena, ci si contendono vittorie di tappa e punti preziosi in vista del gran finale di stagione, con i Playoff in programma a Praga dal 20 al 23 novembre prossimi.

Gli appassionati sono tutti in attesa di capire quali saranno le line up delle varie squadre impegnate nella Global Champions League e quali binomi, guidati da amazzoni o cavalieri italiani, saranno della partita.

Lo spettacolo fra le barriere è sicuramente garantito, in un amarcord che negli ultimi anni ha visto vincere: Victor Bettendorf (2024), Henrik von Eckermann (2023) e Christian Kukuk (2022).

La sfida sta per iniziare: venerdì 10 ottobre la Global Champions League, domenica 12 ottobre il Global Champions Tour, in uno show tutto da vivere.