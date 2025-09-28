Equitazione: Philipp Weishaupt piazza la zampata nel Global Champions Tour di Vienna. Camilli al 10° posto

La tredicesima tappa del Global Champions Tour, andata in scena a Vienna, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sul tracciato austriaco, nello show del circuito planetario di salto ostacoli più importante al mondo.

A vincere è stato il tedesco Philipp Weishaupt che, in sella a Kilmister, ha sfoderato un doppio netto: decisivo al jump off il crono di 40.85 per andare ad anticipare il forte olandese Harrie Smolders, secondo su Monaco con il tempo di 41.96, e l’irlandese Bertram Allen, terzo avendo montato Qonquest de Rigo con la clessidra che si è fermata a 42.31.

In casa Italia, vi sono da segnalare due positivi piazzamenti. Quello di Emanuele Camilli, che su Chacco’s Girlstar è riuscito ad approdare allo spareggio, salvo poi finire in 10a posizione con il tempo di 45.28 e 4 penalità, e il 16esimo posto di Guido Grimaldi (Gentleman), capace di finire il suo percorso iniziale in maniera pulita – a 85.74 – ma con 2 penalità legate al tempo (limite a 83.00).

La classifica generale del Global Champions Tour 2025 vede al momento il belga Gilles Thomas comandare con 261 punti, alle sue spalle il tedesco Christian Kukuk (206) e il danese Andreas Schou (182). Camilli è 15esimo (128.67), ma già certo della qualificazione ai playoff, in virtù dell’affermazione ottenuta qualche mese fa a Città del Messico.

Prossima tappa in agenda, dal 10 al 12 ottobre, in quel del Circo Massimo: a Roma.