Elia Viviani saluta con l’oro ai Mondiali: “Ho finito come sognano: con la maglia iridata. Grazie ciclismo”

Elia Viviani ha chiuso la propria carriera da professionista nel miglior modo possibile: laureandosi Campione del Mondo e indossando la prestigiosa maglia arcobaleno, salendo sul gradino più alto del podio mentre suonava l’Inno di Mameli. Il 36enne ha trionfato nell’Eliminazione ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista, imponendosi in maniera antologica al Velodromo di Santiago del Cile in occasione della sua ultima gara.

Il Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 ha conquistato l’oro iridato in questa specialità per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022, mentre nelle ultime due edizioni si era messo al collo il bronzo e l’argento. L’uomo che ha rilanciato l’intero movimento tricolore su pista si è accomiatato con il sorriso, applaudito da compagni di squadra e avversari, a chiudere un ultimo ballo che più bello non poteva essere.

Elia Viviani ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “Per la prima volta mi sono scoperto clamorosamente nervoso prima della partenza, non mi era mai successo, poi mi sono concentrato sulla gara. Devo ringraziare la Federazione che mi ha dato la possibilità di venire a questi Mondiali e ai ragazzi che mi hanno sostenuto“.

Il veneto ha poi proseguito: “Ho finito come avevo sognato: indossando la maglia iridata. Non avrei potuto pretendere di più da me stesso, mi sono guardato indietro e ho esaminato la mia carriera: quando riesci a ottenere i risultati che ho ottenuto io è qualcosa di fenomenale. Ringrazio tutto il mondo del ciclismo: dopo 16 anni sempre al limite potrò vivere altre emozioni e altre esperienze“.