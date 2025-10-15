LIVE Paolini-Kudermetova, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: subito un esordio complicatissimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini-Kudermetova, incontro valido per il secondo turno del torneo WTA 500 di Ningbo. La tennista italiana, reduce dalla semifinale WTA 1000 di Wuhan (perse contro la statunitense Coco Gauff dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek), incomincerà la propria avventura sul cemento della località cinese e sarà attesa da un incrocio impegnativo, assolutamente da non sottovalutare se si vorrà proseguire il cammino.

La fuoriclasse toscana, in piena lotta a distanza con la kazaka Elena Rybakina per la qualificazione alle WTA Finals, se la dovrà vedere con la russa Veronika Kudermetova, che all’esordio ha regolato la croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. Si preannuncia un ottavo di finale insidioso contro la numero 31 del ranking ATP, che ha tutte le carte in regola per mettere seriamente in difficoltà la nostra portacolori.

La 29enne insegue il pass per i quarti di finale, dove incrocerebbe la svizzera Belinda Bencic per poi puntare a una possibile semifinale proprio contro Rybakina, attesa dall’ucraina Yastremska e poi dall’australiana Tomljanovic. Jasmine Paolini dovrà stare attenta a Kudermetova, che quest’anno ha vinto Wimbledon in doppio insieme alla belga Elise Mertens e ha perso la finale degli Internazionali d’Italia proprio contro Paolini e Sara Errani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Paolini-Kudermetova, incontro valido per il secondo turno del torneo WTA 500 di Ningbo: appuntamento a giovedì 16 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 07.00 italiane sul Campo Centrale, al termine della sfida tra la statunitense McCartney Kessler e Liudmila Samsonova. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.