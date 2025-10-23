Dove vedere in tv Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Ritorna una sfida che, complici gli ultimi anni di Eurolega, ha spesso avuto particolare risalto nel calendario continentale: l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina riceve all’Unipol Forum la visita del Valencia Basket, a quasi 15 anni dal primo confronto nella competizione tra le due (in un’altra epoca).

Per la squadra di casa ci sarà da fare i conti con varie questioni. Innanzitutto è stato rilasciato Vlatko Cancar, il cui stato fisico non è evidentemente compatibile con gli obiettivi della squadra biancorossa, ed è stato inserito Nate Sestina (che, ironia della sorte, ora se la vede proprio contro il suo ex club). Out Brown, Nebo e LeDay per l’EA7, mentre in casa Valencia l’unico punto di domanda riguarda Yankuba Sima, che aveva avuto problemi a una gamba nel corso delle ultime settimane.

Il match tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Valencia Basket si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

Giovedì 23 ottobre

Ore 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Valencia Basket

