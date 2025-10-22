Basket, la Dinamo Sassari vince in FIBA Europe Cup contro i rumeni del CS Valcea grazie ai 38 punti di Buie

La Dinamo Sassari trova il primo successo stagionale in FIBA Europe Cup! I sardi, dopo il ko all’esordio contro lo Sporting CP, battono al PalaSerradimigni i rumeni del CS Valcea per 94-73 nella seconda giornata del girone G grazie soprattutto all’allungo nel quarto conclusivo dopo che gli avversari erano rimasti in scia per 30’. Decisivo Desure Buie che piazza ben 38 punti, con 19 punti di Carlos Marshall e 11 di Rashawn Thomas – Emmanuel Lecomte miglior realizzatore degli ospiti, con 16 punti di Deandre Pinckey.

Desure Buie protagonista in avvio di match con cinque punti (5-4), con il numero 4 che raggiunge subito la doppia cifra per il +2 Dinamo (14-12) a metà parziale. Rares Uta pareggia i conti per gli avversari dalla lunetta (14-14), ma Marshall e Thomas bruciano la retina per mantenere un possesso pieno di vantaggio (20-17). Salgono le percentuali dall’arco con Marshall e Thomas da un lato e Pinckney dall’altro (28-22), con l’appoggio di Zanelli e la tripla di Gabriel per il 30-27alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre con un break di 6-0 del CS Valcea per il sorpasso (30-33), con Massimo Bulleri che chiama subito time-out. McGlynn prova a scuotere la Dinamo a cronometro fermo (33-36), con Desure Buie che fa esplodere il PalaSerradimigni con la bomba del pareggio (38-38). Marshall e Buie firmano il contro-sorpasso Sassari (44-40), con Johnson e Lecomte che firmano il 47-47 con cui si va all’intervallo lungo.

La ripresa si apre nel segno di Desure Buie: il numero 4 sassarese sale nuovamente in cattedra, contribuendo al parziale di 11-0 per volare in doppia cifra di vantaggio (58-47) aggiornando il bottino personale addirittura a quota 25 punti. Emmanuel Lecomnte muove il punteggio per il CS Valcea dopo quasi 3’ (59-50), con i rumeni che trovano un contro-parziale di 7-0 per rifarsi prontamente sotto (59-57): time-out Bulleri, con Buie e Thomas che danno ossigeno ai padroni di casa (63-57). Uno-due di Vincini e Marshall per il +8 (68-60), con l’inchiodata del numero 22 e l’appoggio di Pinckey che valgono il 70-65 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la Dinamo prova nuovamente l’allungo con un altro break di 9-0 grazie ai punti di Zanelli, Beliaukas e McGlynn (79-67): il CS Valcea accusa il colpo e non riesce a reagire, con Tohatan che accenna una timida reazione (79-69). Sassari replica prontamente e piazza un altro colpo con un nuovo parziale di 5-0 per avvicinare la vittoria a meno di cinque minuti dal termine (84-69). Uta fa 1/2 in lunetta per rosicchiare qualche punto (89-71), con Buie che non vuole lasciare nulla al caso e va a bersaglio per il +23 (94-71). L’appoggio di Kenneth Gabriel fissa il punteggio finale sul 94-73 con cui la Dinamo Sassari batte il CS Valcea ed esulta di fronte al pubblico amico per il primo successo in FIBA Europe Cup.