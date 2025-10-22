Basket femminile, Campobasso crolla in casa contro Brno in EuroCup

Prima sconfitta stagionale in campo europeo per la Magnolia Campobasso, che crolla davanti ai propri tifosi contro le ceche del Zabiny Brno, che si impongono per 76-54. Si riapre dunque tutto nella classifica del gruppo A, visto che ora Campobasso, Brno e Braine sono tutte con due vittorie ed una sconfitta.

Non basta a Campobasso una super prestazione di Sara Madera, che ha concluso con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. La lunga azzurra è l’unica delle giocatrici della Magnolia a chiudere in doppia cifra. Brno, invece, trascinato dai 20 punti di Zoe Wadoux e da una Artemis Spanou da 16 punti e 12 rimbalzi.

Un primo quarto davvero complicato in attacco per Campobasso che segna solamente nove punti. La Magnolia riesce comunque a restare nel match, anche se all’intervallo le ceche sono avanti di 10 punti (36-26). Nel terzo quarto Brno riesce sempre a tenere inalterato il vantaggio, mentre negli ultimi dieci minuti Campobasso crolla definitivamente. Un parziale nei primi cinque minuti mette in ghiaccio la vittoria per Brno, che chiude il match per 76-54.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO – ZABINY BRNO 54-76 (9-15, 15-19, 17-18, 13-24)

Campobasso: Pastrello, Simon 9, Giacchetti 4, Trimboli, Meldere, Makurat 6, Cere 4, Miccoli 2, Madera 18, Gray 4, Morrison 7, Grande

Brno: Zeithammerova 4, Piestrzynska 13, Wadoux 20, Zaplatova 7, Kalna, Spanou 16, Zahui 7, Dickey, Kytlicova, Evans 9