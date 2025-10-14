PallanuotoSport in tv
Dove vedere in tv Novi Beograd-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026: orario, programma, streaming
La Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile scatterà nella serata di oggi, mentre domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 20.30, si terrà a Belgrado, in Serbia, l’esordio della Pro Recco, che farà visita ai serbi del Novi Beograd.
Il Girone B, oltre ai liguri ed ai serbi, comprende anche i montenegrini dello Jadran Herceg Novi ed i croati dello Jadran Spalato, che si incontreranno invece già nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 18.30 a Trebinje, in Bosnia Erzegovina.
Il match delle ore 20.30 tra Novi Beograd e Pro Recco, valido per la Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2025-2026
Mercoledì 15 ottobre – Belgrado (Serbia)
20.30 Novi Beograd (Serbia)-Pro Recco (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Arena
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2025-2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.