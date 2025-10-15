Dove vedere in tv Musetti-Hanfmann, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il tedesco Yannick Hanfmann agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Bruxelles. Il tennista italiano, reduce dalla sconfitta rimediata agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si troverà di fronte un ostacolo insidioso in occasione del suo debutto sul cemento della capitale belga. Si tratta di una sfida importante per raccogliere punti nella rincorsa alla qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo.

Il 23enne, numero 8 del mondo, incrocerà la racchetta con il 33enne, numero 139 del mondo. Il talentuoso toscano conduce per 2-1 nei precedenti: ebbe la meglio ai quarti di finale di Cagliari nel 2020 (6-2, 6-4) e pochi mesi fa al primo turno del Roland Garros (7-5, 6-2, 6-0), mentre perse ai 32mi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2023 (6-4, 7-6). Il teutonico ha regolato al debutto il nostro Matteo Arnaldi e così non si è materializzata la possibilità di un derby.

L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il quarto incontro della giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.30 e non inizierà prima delle ore 18.00: ad aprire il programma sarà il doppio tra Nouza/Rikl e Harrison/King, a seguire, non prima delle ore 13.30, si disputerà il match tra il georgiano Basilashvili e il francese Mpetshi Perricard, poi (non prima delle ore 15.30) il confronto tra il bosniaco Dzumhur e il canadese Auger-Aliassime. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente di Sonego-Kovacevic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Hanfmann, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Bruxelles. La partita sarà trasmessa in diretta tv su, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-HANFMANN, ATP STOCCOLMA

Giovedì 16 ottobre

Quarto match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 18.00 Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sul Campo Centrale, si giocano nell’ordine: Nouza/Rikl-Harrison/King, Basilashvili-Mpetshi Perricard (non prima delle ore 13.30), Dzumhur-Auger-Aliassime (non prima delle ore 15.30). Al termine, e non prima delle ore 18.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-HANFMANN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.