Calcio
Calcio femminile: la Roma lotta nel primo tempo, poi cede. Il Real Madrid passa 6-2 in Champions League
Comincia con il piede storto il cammino della Roma in Europa. La squadra italiana è infatti uscita sconfitta per 6-2 in casa del Real Madrid in occasione della prima sfida della fase a girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Un risultato netto, maturato soprattutto a causa di un secondo tempo estremamente sottotono.
Inizio estremamente complicato per le giallorosse che, dopo appena cinque minuti di orologio, vanno subito sotto a causa del goal spezzagambe di Redondo, abile a sferrare il tapin sugli sviluppi di un corner precedentemente contrassegnato dal tentativo di Lakrar respinto da Bardi.
Le capitoline tuttavia non si scompongono e, al 16’, ripristinano nuovamente gli equilibri sfruttando l’incornata di Viens, la quale capitalizza l’assist servito da Pilgrim su cross iniziale di Haavi. La gioia però dura pochissimo perché, sette minuti più tardi, le spagnole passano di nuovo avanti grazie alla bella imbucata di Weir che, dopo essere penetrata in area aiutata da un contrasto, piazza la sfera all’angolino.
Il copione si ripete quindi al 35’, con una Roma gagliarda che trova ancora una volta il pareggio con una splendida rete dell’appena citata Haavi, autrice di un destro a giro da fuori area. Come un loop, la formazione blancos firma però il 3-2 al 42′ con l’incrocio destro di Redondo assistita da una chirurgica Caicedo.
Nella ripresa, avanti di un gol, le padrone di casa prendono il largo: al 52’ infatti Lakrar appoggia in rete una palla sporca di Redondo timbrando il 4-2, preludio della doppietta di Weir capitalizzata da una splendida palla fornita da una incontenibile Caicedo che, poco dopo al 72’ regala pure l’assist per Navarro, la quale di testa mette a referto il 6-2.
Le ragazze di Luca Rossettini incassano il colpo, non riuscendo più ad incidere fino al triplice fischio finale. La prossima settimana la Roma sfiderà al Tre Fontane il Barcellona per un’altra sfida impegnativa