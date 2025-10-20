Dove vedere in tv l’Italia femminile ai Mondiali ginnastica artistica 2025: orario esatto 21 ottobre, programma, streaming

Giornata di vigilia per l’Italia, che martedì 21 ottobre sarà impegnata nelle qualificazioni dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale femminile è stata inserita nella quinta suddivisione e dunque scenderà in pedana a Jakarta (Indonesia) alle ore 06.30 italiane (le ore 11.30 locali): le azzurre cercheranno di eseguire i loro migliori esercizi per meritarsi l’ingresso alle varie finali (le migliori otto per le singole specialità e le migliori ventiquattro per l’all-around).

Asia D’Amato e Giulia Perotti incominceranno la loro avventura nel concorso generale individuale partendo dalle parallele asimmetriche, dove saranno affiancate anche da Chiara Barzasi. Si proseguirà poi nell’ordine con trave, corpo libero e volteggio: rivedremo Barzasi anche sui 10 cm, mentre Emma Fioravanti si cimenterà al quadrato e alla tavola. Le compagne di viaggio del quartetto tricolore saranno: Malesia e Svizzera (partenza dal volteggio), Francia e Vietnam (dalla trave), Islanda e Marocco (dal corpo libero).

Bisognerà poi aspettare le successive cinque suddivisioni e la conclusione del turno preliminare, prevista attorno alle ore 16.00, per capire se le azzurre avranno staccato il pass per le varie finali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando l’Italia femminile gareggerà ai Mondiali di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Jakarta sono cinque ore avanti rispetto a noi).

QUANDO GAREGGIA L’ITALIA FEMMINILE AI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Martedì 21 ottobre

06.30-07.45 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione (con ITALIA) – Diretta streaming su Eurovision Sport

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN TV E STREAMING

Diretta tv:non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.