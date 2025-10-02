Dove vedere in tv il Giro dell’Emilia 2025: orario, programma, streaming

Torna sabato 4 ottobre l’appuntamento con il Giro dell’Emilia 2025, giunto alla sua 108esima edizione. La corsa, da anni nel calendario internazionale, viene disputata in Emilia, con la partenza da Mirandola ed il classico arrivo a Bologna con le cinque ascese del portico di San Luca. L’anno scorso fu Tadej Pogacar a conquistare il trofeo, con una prestazione dominante.

Saranno 22 le squadre al via, con gli organizzatori che hanno negato la partecipazione all’Israel-Premier Tech per evitare problemi di sicurezza pubblica. Tre anche le formazioni italiane, con il Team Polti VisitMalta, il Team Solution Tech Vini Fantini e la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè al via. Il parterre di corridori, nonostante la contemporaneità degli Europei, è comunque di primo livello, con la maggior parte di questi che torna dalle fatiche del Mondiale in Ruanda.

Su tutti Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) sembra poter essere il favorito, ma attenzione anche a Ben Healy (EF Education Easy-Post) bronzo iridato. Da non sottovalutare anche Giulio Ciccone, reduce dalle fatiche del Mondiale e voglioso di concludere la stagione nel migliore dei modi. I cinque passaggi sul portico di San Luca infiammeranno la corsa emiliana, prima di conoscere il nome del nuovo vincitore.

PERCORSO

Percorso classico che parte da Mirandola e termina a Bologna dopo 199 chilometri. Si parte con i primi 60 chilometri tutti pianeggianti prima dell’ascesa di San Lorenzo in Collina (5,6 km al 3,5% di pendenza media), seguita dal Mongardino (2.1 km al 6,9% di pendenza media). La breve discesa porterà ai piedi della salita di Monzuno (4.2 km al 5,5% di pendenza media) che anticipa un tratto agile che termina con il Monte Calvo (4.2 km al 5,5% di pendenza media). Da qui si entrerà a Bologna, per affrontare cinque volte la salita di San Luca (2.1 km al 9,4% di pendenza media) prima del traguardo finale.

PROGRAMMA

Sabato 4 ottobre 2025 Giro dell’Emilia

Mirandola-Bologna (199 km)

Orario di partenza: 10.25

Orario di arrivo: 15.00 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DELL’EMILIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14 in chiaro su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport