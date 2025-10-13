Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming

Dopo l’appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. Si apre infatti una nuova settimana che propone il Giro del Veneto 2025, in programma mercoledì 15 ottobre. La classica italiana, giunta alla sua 87esima edizione, è una delle ultime corse annuali e l’anno scorso fu conquistata da Corbin Strong.

La corsa, che si svolge tutta sul territorio veneto, propone un percorso che si accende definitivamente nei chilometri finali, prima dell’arrivo in centro a Verona. Il parterre sarà come sempre di livello, considerando che la classica è uno dei pochi appuntamenti rimasti prima del finale della stagione. Quest’anno il tracciato presenta una notevole differenza rispetto alle edizioni precedenti.

Vicenza non sarà più il luogo dell’arrivo ma bensì la località di partenza del Giro del Veneto 2025 che invece si concluderà a Verona. Questa l’unica differenza di un percorso storico, che porta l’attenzione sulle località venete da oltre un secolo. Andiamo a scoprirne insieme il programma, gli orari di partenza e di arrivo ed il percorso.

PERCORSO

Si parte come detto da Vicenza e dopo 169.5 chilometri si arriva a Verona. Prima parte della gara senza nessuna difficoltà; i corridori affronteranno solo inizialmente un tratto in salita, per poi proseguire verso un lungo tratto pianeggiante, Arrivati per la prima volta a Verona inizieranno i cinque giri del circuito finale, ognuno di 15 chilometri. L’unica salita da affrontare in ripetizione sarà la Cima Torricelle (3.2 km ad una pendenza massima dell’8%), l’ultima volta a circa 9 chilometri dall’arrivo.

PROGRAMMA

Mercoledì 15 ottobre Giro del Veneto 2025 – Vicenza-Verona (169.5 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IL GIRO DEL VENETO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.25

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport