Il ciclismo non finisce oggi! Il calendario e le date delle ultime Classiche tra Italia e Francia

Il Giro di Lombardia non chiude la stagione del grande ciclismo. L’ultima Classica Monumento di questa annata agonistica non farà calare il sipario sul calendario del pedale, perché all’orizzonte ci attende un’altra settimana di gara. Dopo la conclusione della ribattezzata Classica delle Foglie Morte, ci attendono ancora otto giorni ricchi di eventi da non perdere e che serviranno agli appassionati per congedarsi in maniera brusca dal ciclismo in vista della prossima stagione.

Domenica 12 ottobre andrà in scena la sempre affascinante Parigi-Tours, ormai decaduta classica francese che conserva però grande prestigio e che da tradizione è dedicata ai velocisti. In Cina, invece, si concluderà il Tour of Taihu Lake, evento di livello Pro che è incominciato lo scorso 9 ottobre e che giungerà al termine dopo quattro tappe molto movimentate in terra cinese.

A seguire un doppio appuntamento in Italia di livello Pro con il Giro del Veneto (15 ottobre) e la Veneto Classic (19 ottobre). Il Tour of Guangxi in Cina (dal 14 al 19 ottobre) sarà l’ultimo evento World Tour di questa annata agonistica), il 19 ottobre sono previste anche la Crono delle Nazioni in Francia e la Japan Cup, poi ci si rivedrà nel 2026.

CALENDARIO PROSSIME GARE CICLISMO

9-12 ottobre Tour of Taihu Lake

11 ottobre Giro di Lombardia

12 ottobre Parigi-Tours

14-19 ottobre Tour of Guangxi

15 ottobre Giro del Veneto

19 ottobre Veneto Classic

19 ottobre Japan Cup

19 ottobre Crono delle Nazioni