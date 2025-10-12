Matteo Trentin trionfa di classe alla Parigi-Tours! Terza affermazione della carriera per l’azzurro

2015, 2017 e 2025: a dieci anni di distanza dal primo successo Matteo Trentin timbra di nuovo il cartellino, per la terza volta in carriera, alla Parigi-Tours. Vittoria bellissima del trentaseienne della Tudor Pro Cycling Team, la prima di questa stagione, arrivata proprio in chiusura del calendario: volata di classe e d’esperienza.

Sei corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Oliver Knight (Cofidis), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio.

Sui settori di sterrato tantissime le accelerazioni nel plotone che si è andato a spaccare in più tronconi, andando a riprendere i fuggitivi della prima ora. Una coppia di francesi è riuscita ad andare in avanscoperta: Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Thibaud Gruel (Groupama FDJ) hanno guadagnato un buon margine sugli inseguitori e sembravano pronti a giocarsi in uno sprint a due il successo.

Alle loro spalle si è formato un drappello di inseguitori: Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek), Chrsitophe Laporte (Team Visma | Lease a bike) e Stefan Bissegger (Groupama FDJ) hanno tentato la rimonta disperata, riuscendo a rientrare proprio all’ultimo chilometro, sfruttando un marcamento esagerato dei due al comando.

Volata a sei che ha visto l’esperienza prevalere: Matteo Trentin è uscito fuori di classe ed è riuscito a beffare Laporte ed il giovanissimo Withen Philipsen. Da sottolineare anche la top-10 (decimo) per Alessandro Covi.