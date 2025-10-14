Dove vedere in tv Cinà-Dzumhur, ATP Bruxelles 2025: orario, programma, streaming

Federico Cinà ha ricevuto una wild card per il torneo ATP 250 di Bruxelles e farà il proprio esordio al primo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur. L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo 1, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra il francese Quentin Halys e il georgiano Basilashvili.

Il 18enne italiano, numero 226 del mondo e annunciato come grande promessa del movimento tricolore, se la dovrà vedere contro il 33enne balcanico, attuale numero 67 del ranking ATP, sul cemento della capitale belga. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione agli ottavi di finale, dove si incrocerebbe il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 2 che gode di un bye).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cinà-Dzumhur, match valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Bruxelles. Non è prevista la diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CINÀ-DZUMHUR, ATP BRUXELLES

Mercoledì 15 ottobre

Secondo match dalle ore 11.00 Federico Cinà vs Damir Dzumhur

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1, si giocherà Halys. Basilashvili. Al termine toccherà a Cinà.

PROGRAMMA CINÀ-DZUMHUR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.