LIVE Cinà-Dzumhur, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: il giovane azzurro affronta una vecchia volpe

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP 250 di Bruxelles (BEL) tra Federico CINA e il bosniaco Damir Dzumhur, l’azzurro gioca da Wild Card e per un posto al secondo turno!

E’ quindi il momento di valutare ancora una volta nel circuito maggiore i progressi del giovanissimo tennista palermitano, che quest’anno si è avvicinato non poco ai primi 200 giocatori del mondo, posizione chiave per riuscire ad entrare nei tabelloni delle qualificazioni Slam. Vincendo oggi Cinà si porterebbe vicinissimo alla 200^ posizione mondiale, al 204° posto, che varrebbe virtualmente la presenza a Melbourne quando però all’appello mancano ancora diverse settimane di circuiti maggiore e cadetto, ed è quindi troppo presto per tirare le somme.

I miglioramenti più attesi erano quelli al servizio e dal lato del dritto, colpo meno naturale dei due fondamentali ormai basilari nel tennis moderno. Quest’oggi di fronte ci sono le variazioni ed il tennis furbo ma non sempre correttissimo di Dzumhur, che perse da Cobolli la semifinale di Bucarest e che si rilanciò in quel clamoroso mese di marzo 2025 in cui fu in grado di portare a casa la vittoria nel ricchissimo CH175 di Phoenix. Nel seguito della stagione, il bosniaco si è reso noto più per i battibecchi in campo che per risultati risonanti, ad eccezione del 3° turno di Parigi dove vinse un set con Alcaraz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 250 di Bruxelles (BEL) che vede di fronte Federico CINA e Damir Dzumhur. Si gioca come 2° match dalle 11, dopo Halys-Basilashvili. Vi aspettiamo!