Dove vedere in tv Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Secondo impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi giovedì 30 ottobre affronta a Monaco di Baviera (Germania) il Bayern per l’ottava giornata della regular season 2025-2026 con inizio del match previsto alle ore 20:30.

Le V-nere vogliono rialzare subito la testa dopo il ko esterno subito circa 48 ore fa a Kaunas (Lituania) contro lo Zalgiris per 86-65 che ha interrotto un filotto di tre successi consecutivi per i bolognesi, attualmente a 4-3 di record dopo sette turni disputati. Coach Dusko Ivanovic dovrà ritrovare i punti pesanti di Carsen Edwards, che ritrova il pubblico di casa visto che il fuoriclasse statunitense ha giocato in Baviera fino alla scorsa stagione chiusa col titolo di capocannoniere dell’Eurolega.

Il Bayern Monaco arriva al match odierno forte del successo casalingo contro il Real Madrid di Sergio Scariolo (90-84), con i tedeschi guidati in panchina da coach Gordon Herbert – campione del mondo con la Germania nel 2023 – che hanno un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte in quest’annata continentale. Fari puntati sulla coppia canadese composta da Isaiah Mike (29 punti contro i Blancos) e da Xavier Rathan-Mayes, con Oscar da Silva vincitore dell’EuroBasket 2025 a dare man forte insieme all’altro tedesco Andreas Obst.

Palla a due che verrà alzata questa sera al SAP Garden di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo grande match di Eurolega della Virtus Bologna.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Giovedì 30 ottobre

Ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Olidata Bologna – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA BAYERN MONACO-VIRTUS BOLOGNA, EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport