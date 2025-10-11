Dove vedere Djokovic-Vacherot e Rinderknech-Medvedev, ATP Shanghai 2025: orari semifinali, tv, programma, streaming

Le due semifinali dello Shanghai Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si disputeranno entrambe oggi, sabato 11 ottobre: ad affrontarsi saranno prima il serbo Novak Djokovic ed il monegasco Valentin Vacherot e poi il russo Daniil Medvedev ed il francese Arthur Rinderknech.

I match si giocheranno entrambi sullo Stadium Court, ma il programma sarà aperto dalla seconda semifinale di doppio, prevista a partire dalle ore 8.00 italiane. Successivamente toccherà a Djokovic e Vacherot, non prima delle 10.30, ed infine sarà la volta di Medvedev e Rinderknech, non prima delle 13.00.

Le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Shanghai saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP SHANGHAI 2025

Sabato 11 ottobre – Stadium Court

Dalle ore 8.00 italiane

Kevin Krawietz / Tim Puetz (Germania, 3) – Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Argentina / Francia, Alt)

Non prima delle ore 10.30 italiane

Novak Djokovic (Serbia, 4) – Valentin Vacherot (Principato di Monaco, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 13.00 italiane

Daniil Medvedev (Russia, 16) – Arthur Rinderknech (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP SHANGHAI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.