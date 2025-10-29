Dalila Marchesini e Oleg Antonov si raccontano a Volley Night! LIVE news e aggiornamenti
Altri video
-
Da campione di mezza al sogno maratona: Badr Jaafari ospite a Run2u 40a Puntata
-
Angelina Melnikova: il ritorno della regina | l’intervista a Ginnasticomania
-
“Innamorato del beach volley”: Thomas Casali e la sua passione, dall’AIBVC al campionato italiano
-
Motor News | F1 Messico 2025: sorpassi, contatti e divertimento in Messico! Polemiche per la Direzione Gara
È tempo di grande volley su Volley Night, il magazine condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi! In questa seconda puntata, spazio al racconto in diretta della sesta giornata di Serie A1 femminile e della terza giornata di Superlega maschile, con analisi, curiosità e tutti gli In & Out della settimana. ️ Ospiti speciali: Dalila Marchesini, campionessa del mondo Under 21 e nuova centrale della Tenaglia Abruzzo Antino Oleg Antonov, ex azzurro e protagonista con la Prisma Taranto in Serie A2 Approfondimenti sui temi più caldi della pallavolo italiana e internazionale, risultati, pronostici e retroscena del weekend di gare. Appuntamento in diretta ogni mercoledì alle 21:15, solo su Volley Night! ️ Hashtag consigliati #VolleyNight #Pallavolo #SimonaBastiani #LucianoDeGregorio #LauraPartenio #PaoloCozzi #SerieA1Femminile #Superlega #DalilaMarchesini #OlegAntonov #PrismaTaranto #VolleyItalia #VolleyNews #VolleyTalk #PallavoloItaliana #VolleyFans #Volleyball #SerieA2Maschile #CampionatoItalianoVolley