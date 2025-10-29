In questa intervista esclusiva, Badr Jaafari — atleta italiano classe 1998 dell’Atletica Casone Noceto — racconta il suo percorso dal mezzofondo alla corsa su strada, la vittoria ai Campionati Italiani di Mezza Maratona 2025, e i sogni futuri verso la maratona. ‍♂️ Argomenti della puntata: • Dalla pista alla strada: come è nata la passione di Badr per la corsa • Allenamenti, motivazioni e mentalità vincente di un campione italiano • L’importanza del team Casone Noceto e il valore del gruppo • Obiettivi futuri e sogno maratona • Consigli per i giovani che vogliono intraprendere la carriera sportiva ️ Run2u è il format dedicato a corridori, appassionati di atletica e sportivi che vogliono scoprire il lato umano e tecnico dei protagonisti della corsa italiana. Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste a campioni del running, maratona e atletica leggera! #BadrJaafari #Run2u #AtleticaItaliana #MezzaMaratona #Maratona #CorsaSuStrada #RunningItalia #AtleticaCasoneNoceto #CampioneItaliano #AllenamentoCorsa #IntervistaSportiva #MotivazioneSportiva #PodcastRunning #AtletiItaliani #SportParma #RunLife #RoadToMarathon #AtleticaLeggera