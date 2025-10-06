Coppa Bernocchi 2025: il francese Dorian Godon si impone in volata, terzo Giovanni Lonardi

Termina allo sprint una movimentata edizione numero 106 della Coppa Bernocchi, una delle classiche storie del calendario italiano. Prosegue il digiuno tricolore: dopo due belgi a imporsi è un francese, il campione nazionale Dorian Godon. Successo numero cinque della stagione per il 29enne della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Dopo pochi chilometri va via una fuga di cinque uomini con Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor), Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan Csb). Il gruppo però gestisce al meglio la situazione e nel circuito del Piccolo Stelvio va a riprendere gli attaccanti.

Si forma un drappello sul finale molto interessante di dodici corridori: Kuss, Brennan, Thomas, Labrosse, Withen Philipsen, Hermans, Matthews, Albanese e Honoré, Bagioli, Vine e Koerdt. Quando sembra tutto pronto per il successo di uno di questi uomini, il gruppo rimonta, nonostante l’azione coraggiosa di Albanese. Il finale è concitato: Covi e Simmons provano ad anticipare, ma è volata ristretta.

Godon la spunta sul danese Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) e sull’azzurro Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). A completare la top-5 Andrea Raccagni Noviero e Michael Matthews. Nella top-10 altri azzurri: Matteo Trentin, sesto, Filippo Magli, nono, e Francesco Busatto, decimo.